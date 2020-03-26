شكرا لمتابعة خبر عن " التقاعد " توضح حالات إيقاف معاش المستفيدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الخميس، حالات إيقاف معاش المستفيد.
وجاء ذلك ردًا على سؤال جاء فيه : اذا مستفيده من راتب تقاعد والدها المتوفي وهي موظفه بالقطاع الخاص وتريد ان تتقاعد من هذه الوظيفه.. هل بالإمكان الجمع بين راتب التقاعد بين الوظيفه الخاصه وراتب تقاعد الحكومي؟ .
وردت المؤسسة قائلة : , لايؤثر ذلك في إستحقاق المعاش، وحالات إيقاف المعاش هي : "انتهاء حالة العجز الصحي للمستفيدين، وزواج إحدى المستفيدات، وبلوغ أحد الذكور من الأبناء 21 فلم يثبت موصلته للدارسة.
وأضافت : أو الوفاة أو التحاق أحد المستفدين بإحدى الوظائف الحكويمة أو زواج إحدى المستفيدات.
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