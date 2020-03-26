ضبط كميات كبيرة من المعقمات مجهولة المصدر بالخبر

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الرياض - علي القحطاني - الخبر (صدى):

تمكنت بلدية محافظة الخبر من ضبط كميات كبيرة من المعقمات مجهولة المصدر يتم تخزينها في إحدى الاستراحات المخالفة بحي الشراع لإعادة تعبئتها ووضع ملصقات عليها ومن ثم بيعها في منافذ البيع.

وقالت البلدية إنه تم رصد أحدى الشاحنات وهي تقوم بإفراغ حمولة من المعقمات مجهولة المصدر في ظروف سيئة ولا تحمل بيانات تعريفية وذلك بإحدى الاستراحات ليتم إعادة تعبئتها في عبوات ومن ثم بيعها في الأسواق.

وتبين بأن هذه الشاحنة قادمة من خارج المنطقة الشرقية، حيث تم حجز الشاحنة والتحفظ على عدد من العمال بالموقع، ومصادرة كافة الكميات المضبوطة والتي تقدر بأكثر من 3360 جالون، بسعة 4 لتر للجالون الواحد.