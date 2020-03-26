شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمير نجران يطمئن على صحة المصابين بفيروس كورونا افتراضيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

اطمأن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في اتصال مرئي اليوم، على صحة المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، الذين يخضعون للعلاج في غرف العزل الصحي بمستشفيات المنطقة.

وأكد سموه في حديثه ، لكل واحد منهم منفردًا، أن التوجيهات السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ تشدد على تسخير كل الطاقات البشرية والآلية من أجل علاج المصابين، وتأمين صحة وسلامة المجتمع، وأن من الواجب الاطمئنان على صحتهم، وتفقد أوضاعهم وأحوالهم.

وأوصى الأمير جلوي بن عبدالعزيز المرضى بالالتزام بتعليمات الفريق الطبي، وقبلها التوكل على الله، وتقوية النفس، معربًا عن أمنياته بزيارتهم قريبًا في منازلهم إن شاء الله، سائلًا المولى أن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل، وأن يرفع عن البلاد والعباد هذا الوباء.