بالفيديو.. تعقيم الأسواق وتوزيع معقم على الناس مجانا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قام الإعلامي فيصل العبدالكريم، بجولة ‏ظهر اليوم في سوق الجملة للخضار والفواكه «العزيزية». قام الإعلامي فيصل العبدالكريم، بجولة ‏ظهر اليوم في سوق الجملة للخضار والفواكه «العزيزية». وقال خلال فيديو، عبر حسابه على موقع «تويتر»، إنه منذ البارحة تقوم الأمانة والحملات الأمنية بإجرائات عاجلة. وأوضح أنه تم تعقيم السوق وسيتم تعقيمه مرتين يومياً، ومع افتتاح السوق فجراً يتم فحص كل من يدخل السوق وتعقيمه وتوزيع معقمات عليهم مجاناً، وأيضا الامن يمنعون التجمع وقبضوا على مخالفين.

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