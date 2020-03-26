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صورة جماعية لقادة مجموعة الـ 20 في القمة الافتراضية الأولى

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثّقت إحدى صور مجموعة العشرين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز " حفظه الله " ، تجمع قادة القمة افتراضيًا.

وشملت الصورة جميع قادة قمة العشرين التي انطلقت اليوم الخميس، بشكل استثنائي لمواجهة جائحة ، إذ تم إقامتها افتراضيًا للمرة الأولى.

وألقى خادم الحرمين الشريفين، كلمة افتتاحية في قمة مجموعة العشرين الاستثنائية، والتي كانت بمثابة بارقة أمل لدول العالم.

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