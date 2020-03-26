شكرا لمتابعة خبر عن صورة جماعية لقادة مجموعة الـ 20 في القمة الافتراضية الأولى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثّقت إحدى صور مجموعة العشرين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز " حفظه الله " ، تجمع قادة القمة افتراضيًا.

وشملت الصورة جميع قادة قمة العشرين التي انطلقت اليوم الخميس، بشكل استثنائي لمواجهة جائحة كورونا، إذ تم إقامتها افتراضيًا للمرة الأولى.

وألقى خادم الحرمين الشريفين، كلمة افتتاحية في قمة مجموعة العشرين الاستثنائية، والتي كانت بمثابة بارقة أمل لدول العالم.