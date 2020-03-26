شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تاريخ صورة الملك عبدالعزيز الظاهرة خلف خادم الحرمين في قمة الـ20 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ظهر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز " حفظه الله " ، اليوم الخميس، أثناء إلقاءه الكلمة الافتتاحية في قمة العشرين الافتراضية، وخلفه صورة للمؤسس الملك عبدالعزيز "رحمه الله " .

وأوضح حساب تاريخ آل سعود، أن صورة الملك عبدالعزيز تم التقاطها في عام 1335هـ/1916م، وكان عمر "رحمه الله" حينها 42 عامًا وكان لقبه الرسمي حينها (أمير نجد ورئيس عشائرها).

وعكست كلمة خادم الحرمين، وجود التزام إنساني وأخلاقي قوي من قبل رئاسة G20 لمواجهة جائحة كورونا المستجد بكافة تداعياتها، إذ أن الدور القيادي للمملكة والمسؤول تجاه هذه الجائحة، وتصدي الرياض لهذه المسؤولية العالمية، يعكس فاعلية دورها الكبير كممثل عربي وحيد في المجموعة التي تضم أكبر اقتصادات العالم.

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