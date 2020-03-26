شكرا لمتابعة خبر عن سعد بن شايع: " نسير بشكل دؤوب في قضية نسيم حبتور " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

أوضح الدكتور سعد بن شايع، المحامي الموكل بقضية المختطف نسيم حبتور، آخر مستجدات القضية، مؤكدًا أن العمل يجري فيها بشكل دؤوب.

وقال " ابن شايع " : " لمن يسألني عن قضية نسيم، أقول: العمل فيها يجري بشكل دؤوب، ومن خلال عدة اتجاهات، مع التروي والتوثق، ولا ننسى الظرف الاستثنائي الحالي لأجهزة الدولة الذي يقتضي الصبر والمزيد من الوقت، تصريحي -كمحامي- بكل خطوة يترتب عليه مسؤولية نظامية واجتماعية ، نحتاج تفاؤلكم ودعواتكم وتفهمكم " .

وتشير بعض الأدلة إلى كون " مريم " المعروفة بخاطفة الدمام، استخدمت أعمالا سحرية، لإخفاء الطفل نسم حبتور عن ذويه.

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وأشار الصحفي الأمني أبو طلال الحمراني، إلى أن مريم قد تكون خطفت نسيم ثم باعته إلى إحدى الأسر الغنية.

ولفت إلى أنها قامت بعمل " سحر التحيير " وهو من شأنه تسبيب الحيرة والضياع للشخص الذي يبحث عن شيء، حتى وإن اقترب منه يبتعد عنه بسبب الحيرة.