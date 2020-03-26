شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الداخلية تطالب المواطنين باستخدام الخدمات الإلكترونية وتحذر المستهترين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية أنه تم ضبط أكثر من حالة يقومون بتهوين ونشر الاشاعات والاستهتار في قرار منع التجول فتم إحالتهم لجهة الاختصاص، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدا بأن جميع الطرق التي تؤدي إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض تحت السيطرة الأمنية.

وتابع المتحدث ردا على استفسار بان بعض الشركات تعمل إلى ما بعد الثانية والنصف ظهرا مما يعيق وصول الموظفين إلى منازلهم في الموعد المحدد، بان وقت قرار منع التجوال كان هناك إعلان على شركات وانشطة مستثناه من القرار.

Advertisements

وطالب، بان يتصل الموظفين برقم 999 لجميع انحاء المملكة و911 للمنطقة الشرقية لمعرفة هل الشركة من المؤسسات المستثناة أم لا.

وطالب بان يستخدم الأفراد الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية كذلك التطبيقات الأخرى الخاصة بالجهات الأخرى فهي مساعد أساسي للفرد لخدمة الفرد لإنهاء الإجراءات دون مراجعة أي جهة حكومية متابعا أن على الجميع ان يتكاتف حتى تنتهي هذه الفترة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية انه في حالة أن الشركة غير مذلك فعلي الموظفين تنظيم جداولهم ليكونوا في منازلهم قبل المنع مؤكدا على أن القرار سيتم تطبيقه بحذافيره على أي مخالف