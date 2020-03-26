شكرا لمتابعة خبر عن متحدث التجارة: 25 متسوقًا فقط داخل الهايبر وشاحنات البضائع ستمر دون تصريح (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن التنظيم الجديد ينص على أنه لا يدخل كل هايبر ماركت إلا عدد محدد من المتسوقين تبدأ من 25 شخصا وتزيد حسب المساحة.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إلى أن حركة نقل البضائع بالشاحنات وسيارات النقل "ستمر بلا تصريح".

وتابع أنه تم ضبط عشرة ملايين "كمامات ومعقمات" وإنزالها للسوق لبيعها بالسعر المعقول، مشددًا على أنه سيتم الضرب بيدٍ من حديد لكل من يتلاعب بالأسعار، والغرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال، أو ثلاثة أضعاف الأرباح.

وأكد أن "تقديمك لموعد التسوق بيوفر عليك عشرة أضعاف الوقت الذي تحتاجه عند الكاشير، وأنه سيكون هناك عروض وخصومات للطلب عن طريق -الأون لاين- قادمة، لتجنب الزحام".