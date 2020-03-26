شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قفازات ملوثة تهدد بنشر العدوى في شوارع المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثق مقطع فيدو مشاهد مؤسفة لإنتشار القفازات المستعملة ملقاة على الأرض بأحد شوارع المملكة ، الأمر الذي يهدد بنشر العدوى .
وأظهر الفيديو الذي وثقه أحد المواطنين القفازات الملوثة بالقرب من مركز تجاري دون مراعاة للطريقة الصحيحة للتخلص منها ، بعد تجمع الميكروبات والفيروسات .
وناشد المواطن بضرورة منع هذا السلوك الخاطئ وفرض غرامة على من يرتكبه في هذه الظروف التي تبذل فيها الدولة كافة جهودها لمنع انتشار الفيروس بينما يهدمها البعض بسلوكياته الخاطئة .
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