بالصور.. ضبط "حلاق" يمارس عمله بمنزله في الخرمة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): تمكنت الفرق الصحية ببلدية الخرمة من ضبط حلاق يمارس الحلاقه بمنزله ، رغم قرار إغلاق جميع صالونات الحلاقة منعاً لتفشي الفيروس المستجد . تمكنت الفرق الصحية ببلدية الخرمة من ضبط حلاق يمارس الحلاقه بمنزله ، رغم قرار إغلاق جميع صالونات الحلاقة منعاً لتفشي الفيروس المستجد . وتم ضبط الحلاق بعد تلقي بلاغ من أحد المواطنين ، ومصادرة أدواته ، وسيتم إتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

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