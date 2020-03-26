شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. اللحظات الأولى لمنع التجوال بمكة المكرمة بعد تقديم موعده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أظهر فيديو اللحظات الأولى من منع التجوال الجزئي بمكة المكرمة، بعد أن تقديم موعده ليكون من الساعة الثالثة عصرا في مزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس الوبائي ، والحد من انتشاره.

وأوضح الفيديو بعض من السيارات في الشارع بعد بداية الحظر، ومن المتوقع ان تكون هذه السيارات لجهات خارقة للحظر وفي هذه الحالة سيتم اتخاذ العقوبات اللازمة لها ، أو هي خاصة لبعض الجهات الحيوية التي استثناها المنع .