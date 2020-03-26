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إعفاء أصحاب المركبات من أجرة الوقوف بمطار الملك فهد بعد قرار تعليق الرحلات

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

قررت شركة مطارات الدمام وشركة لمواقف الوطنية إعفاء أصحاب المركبات المتوقفة بمواقف مطار الملك فهد الدولي من أجرة الوقوف .

ويشمل القرار جميع المركبات التي لم يتمكن اصحابها من أخذها منذ تاريخ تعليق الرحلات وحتى إعادة تشغيلها ، بينما سيتم حساب الأجرة خلال الفترة السابقة لتعليق الرحلات .

ويأتي هذا ضمن الإجراءات التي تتخذها كافة مؤسسات الدولة تيسيراً على المواطنين والمقيمين في الظروف الإستثنائية الراهنة .

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