شكرا لمتابعة خبر عن إعفاء أصحاب المركبات من أجرة الوقوف بمطار الملك فهد بعد قرار تعليق الرحلات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):قررت شركة مطارات الدمام وشركة لمواقف الوطنية إعفاء أصحاب المركبات المتوقفة بمواقف مطار الملك فهد الدولي من أجرة الوقوف .
ويشمل القرار جميع المركبات التي لم يتمكن اصحابها من أخذها منذ تاريخ تعليق الرحلات وحتى إعادة تشغيلها ، بينما سيتم حساب الأجرة خلال الفترة السابقة لتعليق الرحلات .
ويأتي هذا ضمن الإجراءات التي تتخذها كافة مؤسسات الدولة تيسيراً على المواطنين والمقيمين في الظروف الإستثنائية الراهنة .
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