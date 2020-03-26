شكرا لمتابعة خبر عن انطلاق قمة مجموعة الـ20 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): انطلقت أعمال قمة مجموعة العشرين G20 الاستثنائية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله". انطلقت أعمال قمة مجموعة العشرين G20 الاستثنائية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله". وبدأت الكلمة الافتتاحية لكلمة خادم الحرمين الشريفين، في القمة الافتراضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق قمة مجموعة الـ20 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.