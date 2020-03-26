وزارة الصحة تعلن 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا .. التفاصيل

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أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس 26 مارس ٢٠٢٠ عن تسجيل 112 حالة إصابة جديدة حيث بلغ عدد حالات الشفاء 33 حالة وعدد إجمالي حالات الوفاة 3 حالات حتى هذه اللحظة و الحالات الجديدة تم تسجيلها بحسب المدن التالية :- الرياض: ٣٤

مكة: ٢٦

الطائف: ١٨

جدة: ١٣

الدمام: ٦

القطيف: ٥

المدينة: ٣

الخبر: ٢

الهفوق: ٢

الظهران: ١

بريدة: ١

الخفجي: ١





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