الغذاء والدواء تُحذّر من جل اليدين "Ez life cleansing hand gel"

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الخميس، من جل لليدين يحمل اسم "Ez life cleansing hand gel" من إنتاج مصنع الصحة والجمال لمستحضرات التجميل.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن هذا يرجع إلى تداول المنتج دون إدراجه لدى الهيئة، والادعاء بأنه يحتوي على نسبة 70% من مادة الإيثانول؛ بخلاف ما أثبتته نتائج التحليل، ما يعد مخالفاً لنظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 18 /6/ 1436هـ.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى عدم استخدام المنتج، والتوجه إلى منفذ البيع الذي اشتروا المنتج منه لاسترجاع قيمة مشترياتهم، والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة 1900 في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.

وأشارت الهيئة إلى أنها تتخذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق، ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ونصحت الهيئة المستهلكين بإبلاغها عند حدوث أي أعراض جانبية أو خلل في جودة المنتجات عن طريق الرقم الموحد 19999.

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يذكر أن الإيثانول (الكحول الإيثيلي) سائل عديم اللون، يتميز بقابلية الذوبان في الماء، ويستخدم في العديد من المنتجات، وله فعالية في إزالة والتخلص من الجراثيم إذا استخدم بنسبة أكثر من 60% في منتجات العناية الشخصية (منتجات التنظيف وتعقيم اليدين).

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