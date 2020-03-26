«الصحة العالمية» تشكر خادم الحرمين على جهوده في الحفاظ على سلامة العالم

تقدّمت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، بخالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على جهوده في الحفاظ على سلامة العالم والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العامّ لمنظمة الصحة العالمية، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، «أتقدم بخالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين @KingSalman لقيادته وجهوده من أجل الحفاظ على سلامة العالم والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ».

وأضاف المدير العامّ لمنظمة الصحة العالمية: «ويسعدني أن أخاطب قادة #مجموعة_العشرين غدًّا، وأحثهم على مواصلة التعبير عن تضامنهم في مواجهة فيروس كورونا ».

يأتي ذلك ردًّا على ما كتبه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في وقت سابق، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» قائلًا: «في هذا الوقت الحرج الذي يواجه فيه العالم جائحة كورونا المستجد، التي تؤثر على الإنسان والأنظمة الصحية والاقتصاد العالمي، نجتمع بمجموعة العشرين في قمة استثنائية؛ للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبنا، وتعزز دور حكوماتنا، وتوحّد جهودنا لمواجهة هذا الوباء. حمى الله العالم من كل مكروه.»

وبدأت منذ قليل، قمة مجموعة العشرين (G20) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وألقى الملك سلمان الكلمة الافتتاحية للقمة الاستثنائية لمجموعة الـ20، التي عُقدت افتراضيًّا عبر تقنية الفيديو، لبحث أزمة فيروس كورونا وتأثيره على العالم

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد قدمت –عبر حسابها بتويتر- الشكر للسعودية، لنقلها إمدادات إنسانية الى اليمن.

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وذكرت المنظمة: «شكر خاص للمملكة العربية السعودية، التي نقلت إمدادات منظمة الصحة العالمية الحيوية الخاصة بـ(COVID19) جوًّا إلى اليمن».

وشملت الشحنة: معدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين، واختبارات الفحص المختبري في عدن وصنعاء، وأيضًا أدوية الصدمة، ومستلزمات لدعم الاستجابة المستمرة للأزمة.

ووصلت الإثنين الماضي، طائرة النقل التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، والتي تحمل على متنها إمدادات طبية تتعلق بالتأهب والاستجابة لفيروس (COVID-19) إلى مطار عدن.

ونقلت الطائرة الإمدادات الطبية من مدينة (دبي) الإماراتية إلى العاصمة المؤقتة (عدن) بطلب من منظمة الصحة العالمية.

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