قمة استثنائية لمواجهة فيروس كورونا.. تعرف على «مجموعة العشرين»

تعقد، اليوم الخميس، قمة استثنائية افتراضية لمجموعة العشرين، لتنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.

ما هي مجموعة العشرين؟

تشكَّلت فكرة إنشاء مجموعة العشرين عام 1976؛ إذ لم تكن تضم في البداية إلا 7 دول صناعية هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا، وكانت تعرف حينها باسم مجموعة السبع «G7»، ثم انضمت روسيا إلى المجموعة لتصبح مجموعة «G8».

وعام 1999، جرى تأسيس مجموعة العشرين «G20» على هامش قمة مجموعة الثمانية في واشنطن، بهدف تعزيز الاستقرار المالي الدولي، وإيجاد فرص للحوار بين البلدان الصناعية والبلدان الناشئة.

20 دولة تمثل 66% من سكان العالم

وتضم المجموعة في لائحتها 20 دولة؛ هي: الولايات المتحدة، كندا، المكسيك، البرازيل، الأرجنتين، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، جنوب إفريقيا، تركيا، السعودية، روسيا، الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، الهند، إندونيسيا، أستراليا، الاتحاد الأوروبي.

وتمثل «G20» نحو 66% من سكان العالم، و75% من التجارة الدولية، و80% من الاستثمارات العالمية، و85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

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الجدير بالذكر أنه يشارك في القمة قادة الدول العشرين، التي تمثل أضخم اقتصادات العالم، كما يحضر الاجتماعات عدد من قادة الدول الأخرى الذين تتم دعوتهم لحضور القمة، بجانب منظمات دولية وإقليمية.

منظمات تشارك في قمة العشرين الاستثنائية لمواجهة كورونا

وسيشارك أعضاء مجموعة العشرين في قمة اليوم، قادة الدول المدعوة التي تضم إسبانيا والأردن وسنغافورا وسويسرا الاتحادية، كما سيشارك من المنظمات الدولية منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية.

وستمثل المنظمات الإقليمية جمهورية فيتنام بصفتها رئيسًا لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وجمهورية جنوب إفريقيا بصفتها رئيسًا للاتحاد الإفريقي، ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيسًا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية رواندا بصفتها رئيسًا للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا.

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