وزارة الصحة تعلن حصيلة جديدة لكورونا بالمملكة: حالة وفاة جديدة والإصابات ١٠١٢

أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى ٣ أشخاص، فيما تعافت ٤ حالات إضافية، ليصل الإجمالي إلى ٣٣ حالة.

وبين متحدث الصحة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة وصل إلى ١٠١٢ حالة حتى الآن، وأن عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا ١١٢ حالة.

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