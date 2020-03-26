فيديو.. هكذا نقل الأقارب كورونا لتغريد الطاسان.. وبناتها

بعد تجاهل المباعدة الاجتماعية التي طالبت بها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، تعرضت الإعلامية السعودية تغريد الطاسان وبناتها للإصابة بكورونا، بعد زيارة أحد أقاربها المصابين بالعدوى.

وتصدرت تغريد الطاسان، محركات البحث، بعدما كشفت إصابتها وبناتها بفيروس كورونا، عبر مقطع فيديو من داخل مقر العزل الصحي.

تغريد الطاسان تعلن إصابتها بفيروس كورونا

وفي مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت تغريد الطاسان: «مرحبًا، أنا أصبت بفيروس كورونا نتيجة مخالطتي لقرايب قبل تقريبًا 3 أسابيع جاءوا بزيارة لوالدتي وما كانت ظاهرة عليهم الأعراض».

وأضافت: «الحمد لله رب العالمين.. قدر الله وما شاء فعل.. الآن أنا مصابة وبناتي مصابين معاي واحنا في العزل الصحي الآن».

تغريد الطاسان توجّه نصيحة لمتابعيها بعد الإصابة بكورونا

ووجّهت تغريد الطاسان نصيحة بعد إصابتها وبناتها بفيروس كورونا المستجد، قائلة: «الوقاية خير من العلاج، الالتزام بكل ما أمرنا به من الجهات المسؤولة، هذا مو سجن، هذا وقاية لك ولي تكفينا شر الإصابة ومن بعدها أدوية وعلاج وما ندري شو الي ندخل فيه».

وتابعت: «الكمامات والقفازات جدًّا مهمين إنك تلتزم فيهم حتى لو احنا لحالنا ولكن دام ومعنا خاصة أطفال مصابين ومعنا في نفس الغرفة فمعناته احنا لازم نلتزم فيها».

معلومات عن تغريد الطاسان

تغريد الطاسان هي ناشطة في مجالات تهم المرأة السعودية بشكل عامّ، وما يتعلق بمجال الخدمة الاجتماعية والمهارات الإعلامية على وجه الخصوص.

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حاصلة على ماجستير في التربية وعلم النفس من جامعة كولمبوس عام 2009، بالإضافة لبكالوريوس في الخدمة الاجتماعية من جامعة الملك سعود بالرياض.

ومن مؤلفاتها: كتاب العولمة، كتاب تغريدات، كتاب فلسفة سعادة المهارات.

نشطاء التواصل الاجتماعي يتفاعلون مع تغريد الطاسان

وتفاعل عدد كبير مع مقطع الفيديو المنتشر لتغريد الطاسان، حيث أبدوا تعاطفًا مع الإعلامية السعودية بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وكتب أحد المغردين «تويتر» على موقع تعليقًا على فيديو تغريد الطاسان: «دعواتنا بالشفاء العاجل والصحة والسلامة لتغريد الطاسان وبناتها من فيروس كورونا الجديد، بعد إصابتهم إثر زيارة عائلية.. ونشكرها على مشاركتها لـجمعية إعلاميون في وسم الزم بيتك حماية لوطنك لرفع الوعي بخطورة كورونا الجديد».

وأضاف مغرد آخر قائلًا: «ندعو الله لزميلتنا تغريد الطاسان ولبناتها بالشفاء العاجل، شاكرين لها جرأتها بالظهور والحديث عن تجربتها مع فيروس كوفيد_19 كورونا، وهذا يدلّ على ارتفاع حس الشعور بالمسؤولية الاجتماعية لديها».

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