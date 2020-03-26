«الحرس الوطني»: إحالة العسكريين المخالفين لتعليمات «المنع» إلى المساءلة التأديبية

صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الحرس الوطني، بأنه إشارةً إلى ما تم تداوله بشأن مقطع فيديو يظهر محتواه أفرادًا من قوات وزارة الحرس الوطني أثناء قيامهم بعملهم لتطبيق الأمر بمنع التجول، وتجاوزهم عن أحد الأشخاص لم يتقيد بمنع التجول، وقيامهم بالتصوير معه في المقطع الذي تم تداوله؛ فإن هذا التصرف اجتهاد شخصي من قبل الأفراد، وقد أحيلوا إلى المساءلة التأديبية لمجازاتهم على مخالفتهم تعليمات تطبيق الأمر بمنع التجول.



وشدد المصدر على أن أمر منع التجول يطبق على الجميع إلا الحالات المستثناة بموجب التعليمات.

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