بدء تطبيق قرار منع التجول بالرياض ومكة والمدينة من الـ3 عصرًا حتى الـ6 صباحًا

بدأ منذ قليل في مدن الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة تطبيق قرار منع التجول من 3 الساعة عصرًا حتى 6 صباحًا، وكان خادم الحرمين الشريفين قد وافق، أمس الأربعاء، على اتخاذ عدة إجراءات احترازية جديدة، تشمل:
أولاً- يُمنَع على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال إلى منطقة أخرى.
ثانيًا- يُمنَع الدخول والخروج من المدن التالية (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.
ثالثًا- يُعمَل بذلك ابتداءً من الساعة (الثالثة) عصرًا من يوم الخميس 2/8/1441هـ الموافق 26/3/2020م حتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي في 27/7/1441هـ.
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