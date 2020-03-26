شرطة جازان تضبط مواطنًا خالف منع التجول وسخر من جهود رجال الأمن

ألقت شرطة منطقة جازان، القبض على شخص خالف قرار حظر التجول وصور مركبة أمنية. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، أن جهود المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على الشخص المخالف، وتبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.
وأشار الحكمي، إلى أن ذلك جاء بعد انتشار فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي لشخص مخالف لأمر منع التجول، يصور مركبة أمنية، ويتهكم على رجال الأمن ويسخر من جهودهم في تطبيق الأوامر، وفق إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
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