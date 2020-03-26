عبر تقنية الفيديو.. خادم الحرمين يرأس اجتماع قادة قمة الـ20 لبحث أزمة كورونا

بدأت منذ قليل، قمة مجموعة العشرين (G20) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وألقى الملك سلمان الكلمة الافتتاحية للقمة الاستثنائية لمجموعة الـ20، التي عُقدت افتراضيًّا عبر تقنية الفيديو، لبحث أزمة فيروس كورونا وتأثيره على العالم

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