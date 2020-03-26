بالفيديو.. تعرف على ما يحدث في شوارع الرياض خلال فترة منع التجول

تقوم الجهات المختصة، خلال فترة منع التجول بمدينة الرياض، بجهودها وواجباتها في تطهير وتعقيم الشوارع من فيروس كورنا المستجد.

ونشرت قناة «العربية» تقريرًا مصورًا لقيام عربات التعقيم بتطهير شوارع وأرصفة العاصمة من الفيروس.

وكانت أمانة الرياض قد أكدت أنها تتابع مع البنوك تعقيم وتطهير ماكينات الصرف الآلية، تزامنًا مع صرف الرواتب.

ويبدأ من اليوم الخميس، تطبيق قرار منع التجول من الساعة الثالثة عصرًا وحتى السابعة صباحًا، ومنع دخول أو خروج المواطنين من الرياض ومكة والمدينة.

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