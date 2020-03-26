الأمن العامّ: مخالفة منع التجول تشمل سائق المركبة.. ومرافقيه

أعلن الأمن العام، اليوم الخميس، أنه مستعد لتطبيق منع التجول من الساعة الثالثة من عصر اليوم بالرياض ومكة والمدينة. وأوضح الأمن العام، وفقًا لـ"الإخبارية"، أن لديه 3 مراكز ضبط أمني في منطقة الرياض، و3 مراكز للضبط الأمني في المدينة المنورة، و6 مراكز للضبط الأمني في منطقة مكة المكرمة.

وأشار الأمن العامّ، إلى أن الإجراء الاحترازي يهدف إلى سلامة المواطن والمقيم. مضيفًا أن المخالفة تشمل جميع من يتواجد خلال فترة منع التجول في المركبة ولا تخص السائق وحده. وأكد الأمن العامّ أنه لمس تجاوبًا من كافة المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية.

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