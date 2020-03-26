«أوقاف الشاكرين» و«الهلال الأحمر» يطلقان مبادرة لتأمين نقاط فحص كورونا

أطلق مجلس «أوقاف الشاكرين» -بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي- شراكة مجتمعية لتأمين وتجهيز نقاط فرز وفحص أوَّلي ضد فيروس كورونا المستجد للفرق الإسعافية للهلال الأحمر، في مقرات الجهات الحكومية والأمنية والجهات الخاصة؛ حيث تستهدف المبادرة خدمة أكثر من ٣٠ جهة حكومية وخاصة، بمشاركة ٢٠٠ ممارس صحي.

وتهدف المبادرة إلى وجود الفرق الإسعافية والتطوعية لهيئة الهلال الأحمر السعودي في مقر الجهات الحكومية والأمنية والقطاع الخاص، خلال تلك الفترة باستمرار ضمن نقاط فرز مجهزة للفحص الأوَّلي، وتتضمَّن قياس درجات الحرارة والتعريف بطرق الوقاية الصحيحة من فيروس كورونا وفق أنظمة وبروتوكولات الهيئة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة الجهود والإجراءات الاحترازية التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي على المستوى الميداني والإسعافي والتطوعي للحد من انتشار فيروس كورونا، وتعزيز وسائل الوقاية منه، فضلًا عن جهودها التوعوية التي تقدمها عبر كافة الوسائل لرفع الوعي الاجتماعي بمخاطر هذا الفيروس.

ومن جانبه، صرَّح رئيس مجلس أمناء أوقاف الشاكرين الشيخ ملهي بن سعيدان؛ بأن المبادرة المجتمعية تهدف إلى تفعيل التعاون الإنساني والخيري عبر سياساتها الاستراتيجية لتطوير الخدمات الإنسانية والمجتمعية، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة، مشيرًا إلى أن «أوقاف الشاكرين» وضعت سلسلة من المبادرات والمشروعات الخيرية على جدول أعمالها بما فيها التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في العمل المجتمعي.

وأعرب بن سعيدان عن شكره وتقديره الجهود الهائلة التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر السعودي لمواجهة فيروس كورونا المستجدـ، والحد من انتشاره في كافة مناطق المملكة؛ حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين، مؤكدًا ضرورة تكامل الجهود بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة من خلال تفعيل المبادرات الاجتماعية التي تساهم في مواجهة هذه الجائحة.

من جهة أخرى، ثمَّن المدير العام لفرع الهيئة بمنطقة الرياض د. أحمد الخريصي، إطلاق أوقاف الشاكرين هذه المبادرة والجهود الحثيثة التي تقوم بها الأوقاف من خلال المبادرات والمشاركات المجتمعية بالتعاون مع القطاع الحكومي، وأكد أن الدور البنَّاء الذي يقوم بها رجال الأعمال، خصوصًا في تلك الأزمات التي تصنع الرجال ومواقفهم النبيلة تجاه الوطن والمواطن، من شأنه تعزيز وتأكيد عمق التواصل بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، الذي يصب في النهاية في مصلحة المواطن والمقيم على السواء.

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وأكد د. الخريصي أنه في ظل فيروس كورونا نجد هذا التكاتف والتعاضد بين القطاعين الحكومي والخاص، الذي يؤكد اللحمة الوطنية في سيبل العمل على صد هذا الفيروس.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا للعديد من المبادرات المجتمعية التي يقدمها القطاع الخاص لدعم الجهات الحكومية، وتخفيف الضغط على الجهات الصحية في مواجهة أزمة كورونا.

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