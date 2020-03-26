مصادر «عاجل»: توجيه من وزير الداخلية لمسجلي مخالفات التجول «اعرضوها أولًا»

علمت «عاجل» من مصادرها، اليوم الخميس، أن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وجه بـ«تسجيل مخالفات الذوق العام وحظر التجول إلكترونيًّا، بعد استكمال كافة جوانبها النظامية».

وبيَّنت المصادر أن توجيه وزير الداخلية شدد لمنسوبي الجهات المكلفة على تسجيل المخالفات، لا سيما المرور والشرطة، وعدم إدخال أي مخالفة قبل عرضها على جهة الاختصاص (الهيئة المرورية) ضمن إجراءات تسجيلها عبر نظام المخالفات «كلنا أمن».



وحددت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، مراكز ضبط منع الدخول والخروج للرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة؛ وذلك تنفيذًا للقرارات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمنع انتشار فيروس كورونا.



ونشرت وزارة الداخلية -عبر حسابها بتويتر- خرائط لمراكز منع الدخول والخروج لمدن الرياض ومكة والمدينة، الذي يبدأ تطبيقه الساعة الثالثة عصر اليوم.

وكان خادم الحرمين الشريفين وافق، أمس الأربعاء، على اتخاذ عدة إجراءات احترازية جديدة، تشمل:

أولاً- يُمنَع على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال إلى منطقة أخرى.



ثانيًا- يُمنَع الدخول والخروج من المدن التالية (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.

ثالثًا- يُعمَل بذلك ابتداءً من الساعة (الثالثة) عصرًا من يوم الخميس 2/8/1441هـ الموافق 26/3/2020م حتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي في 27/7/1441هـ.

اقرأ أيضا:

بالخرائط.. الداخلية تحدد مراكز منع الدخول والخروج للرياض ومكة والمدينة

الصحة تعلن آخر حصيلة لكورونا بالمملكة: 133 إصابة جديدة.. وحالة وفاة في مكة

