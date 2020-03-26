ضبط مستودع عشوائي بزاهر مكة



ضبطت بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مبنى مكونا من دورين الدور الأول عبارة عن مستودع مخالف بأحد الأحياء السكنية ضمن نطاق البلدية تديره عمالة مخالفة، ويقوم بإعداد المخللات لغرض تسويقها وبيعها على المحلات والمنشآت الغذائية بمكة المكرمة. وأوضح رئيس بلدية العتيبية المهندس بندر آل زيد، أنه تمت مداهمة الموقع الكائن بحي الزاهر بالتعاون مع الجهات الأمنية، وتم القبض على العمالة المخالفة وتسليمهم إلى الجهات المختصة، مؤكدا استمرار الحملات الميدانية على مواقع الإعاشة المخالفة والمطاعم العشوائية غير المرخصة داخل الأحياء السكنية، للتأكد من سلامة تداول المواد الغذائية، وتقديم غذاء صحي آمن للجميع. وأشار آل زيد إلى أن الفرق الرقابية تمكنت خلال المداهمة من ضبط ومصادرة 300 وعاء كبير بها مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم تخزينها في المبنى وهو سكن لعمالة من الجنسية الهندية، وعلى الفور تم تسليمهم للجهات الأمنية وتم إتلافها بالكامل، كما تمت مصادرة حمولة سيارتين (ونيتات)خضروات سليمة وتم تسليمها إلى حفظ النعمة. وأكد رئيس البلدية على الحملات اليومية على المطاعم للتأكد من وجود المعقمات وتحقيق المسافات المتباعدة بين الزبائن، لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد والمحافظة على سلامة المواطنين.

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