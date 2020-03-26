1.4 مليون محاضرة لطلاب الجامعات إلكترونيا

فيها كشف الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية ناصر الناصر، أن حركة البيانات في الشبكة شهدت زيادة بنسب تتراوح بين 30% و40%، شهدت المنصات التعليمية زيادة في مستخدميها بنحو 1000%، وتلقى طلاب الجامعات 1.421.715 مليون محاضرة أسبوعية منذ قرار تعطيل حضور الطلاب للمدارس. وبينت وزارة التعليم أن عدد حضور الطلاب للمحاضرات بلغ 453191، فيما بلغ إجمالي وقت التسجيل للمحاضرات 6.324.727 ملايين ساعة، وبلغ عدد تسجيل دخول الطلاب والأساتذة على نظام البلاك بورد 645.019 مرة. كما بلغ عدد المناقشات على النظام 7.822.790 ملايين مناقشة. بنية متقدمة كشف الناصر في حديث إعلامي أن الدعم الذي تم توجيهه خلال السنوات الـ3 الماضية لقطاع الاتصالات، من ناحية الترددات، أو من ناحية الإعانات لنشر الألياف البصرية أو الخدمة الشاملة، أدى إلى وجود بنية تحتية متقدمة جدا في المملكة، سواء من ناحية الألياف البصرية أو من ناحية شبكات الجيل الرابع أو من ناحية الجيل الخامس. وأضاف أنه خلال السنوات الـ3 الماضية زادت سرعات الإنترنت في الشركة 7 أضعاف، فيما كان ترتيب المملكة 105 عالميا في سرعة الإنترنت قبل 3 سنوات، وفي نهاية 2019 أصبح ترتيب المملكة 10 على مستوى العالم.



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