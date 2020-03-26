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التمرير لعرض موضوعات مجلس الوزراء

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علمت "دوت الخليج" بصدور قرار خادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس الوزراء الملك سلمان بن عبدالعزيز، القاضي بجواز عرض الموضوعات التي يختص بها المجلس بطريق التمرير، في الحالات الاستثنائية التي يقدرها رئيس المجلس.

يأتي القرار في ظل تعليق جلسات مجلس الوزراء تماشيا مع التدابير المُتخذة من قِبل الدولة للحد من التجمعات لمواجهة تفشي وباء " COVID-19"، حيث يتيح القرار عرض الموضوعات الاستثنائية واتخاذ قرارات بشأنها عن طريق "التمرير" عوضاً عن الاجتماعات العادية، ودون حضور الوزراء. يذكر أن طبيعة القرارات التي تتخذ بالتمرير بحسب قواعد حوكمة المؤسسات الحكومية والشركات يجب أن تتسم موضوعاتها بالصفة الـ"طارئة" التي لا تقبل التأخير أو أن التأخير من شأنه أن يؤثر في فاعليتها.


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