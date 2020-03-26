السعودية اليوم / بريطانيا تعلن وصول أول رحلة إجلاء للمواطنيين العالقين في بيرو



لندن 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

أعلن وزير الخارجية البريطاني دويمنك راب اليوم عن وصول أول رحلة إجلاء للمواطنين العالقين في بيرو.

ويأتي هذا بعد توجيه الحكومة البريطانية جميع رعاياها الراغبين في العودة إلى البلاد بالشروع في إجراءات السفر في أسرع وقت في ظل توقع تنفيذ سياسات إغلاق أكثر صرامة في عدد من بلدان العالم.

على صعيد متصل، طالب ممثلو شركات الطيران البريطانية اليوم الحكومة بتعليق عدد من الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع من أجل المساعدة في تجاوز الآثار المدمرة الناجمة عن انتشار

// انتهى //

16:44ت م

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لندن 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأعلن وزير الخارجية البريطاني دويمنك راب اليوم عن وصول أول رحلة إجلاء للمواطنين العالقين في بيرو.ويأتي هذا بعد توجيه الحكومة البريطانية جميع رعاياها الراغبين في العودة إلى البلاد بالشروع في إجراءات السفر في أسرع وقت في ظل توقع تنفيذ سياسات إغلاق أكثر صرامة في عدد من بلدان العالم.على صعيد متصل، طالب ممثلو شركات الطيران البريطانية اليوم الحكومة بتعليق عدد من الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع من أجل المساعدة في تجاوز الآثار المدمرة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد // انتهى //16:44ت م0103

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