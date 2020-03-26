السعودية اليوم / أكثر من أربعة آلاف وفاة و56 ألف إصابة بكورونا المستجد في إسبانيا



مدريد 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

ارتفع عدد الوفيات في إسبانيا جراء

وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم أنها سجلت 56188 إصابة مؤكدة بالفيروس، حيث ارتفع العدد بنسبة 19%.

// انتهى //

16:39ت م

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مدريد 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسارتفع عدد الوفيات في إسبانيا جراء كورونا المستجد ليبلغ 4088 بعد تسجيل 655 وفاة إضافية خلال الـ24 ساعة الماضيةوأوضحت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم أنها سجلت 56188 إصابة مؤكدة بالفيروس، حيث ارتفع العدد بنسبة 19%.// انتهى //16:39ت م0101

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