السعودية اليوم / برنامج المدن الصحية بالهفوف يحارب كورونا بحملة توعوية في الاستراحات وصالات التأجير



الأحساء 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

بدأ برنامج المدن الصحية بالهفوف اليوم تنفيذ حملة توعوية للاستراحات و صالات التأجير في مختلف أنحاء محافظة الأحساء, وذلك ضمن تشاط البرنامج لمواجهة فيروس

وأوضح منسق البرنامج خليفة الزبده أن برنامج المدن الصحية بالهفوف يهدف إلى النهوض بصحة السكان ؛ من خلال استقطاب دعم المجتمع ومشاركته في معالجة المشكلات ولهذا عمل البرنامج على توزيع الملصقات على الاستراحات وقد حملت الملصقات عناوين منها اتباعك التعليمات والإرشادات دليل وعيك وكذلك بقاؤك في بيتك مسؤولية وطنية تساهم في الحد من انتشار كورونا.

من جانبه أكد مساعد منسق البرنامج إبراهيم أبوحيمد أن المدن الصحية بالهفوف تهدف إلى بث الوعي والإرشاد إلى المجتمع مستمدة ذلك من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - حول مواجهة هذا الوباء العالمي الذي يجب على جميع أفراد المجتمع التعاون على العمل على انحسار هذا المرض والقضاء عليه حتى تزول هذه الغمه بإذن الله فتعاون المجتمع بالجلوس في منازلهم من أهم المهام للقضاء على هذا الوباء وكذلك امتثالا لتوجيه ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الذي يحرص كل الحرص على سلامة المواطن والمقيم.

وبين أن لجنة المدن الصحية بالهفوف قامت بنشر الوعي والتثقيف للمجتمع بصفه عامه والشباب بصفه خاصه وذلك من خلال وضع الملصقات على الاستراحات وصالات التأجير في مختلف أنحاء محافظة الأحساء داعياً الجميع البقاء في منازلهم والامتثال للتعليمات حفاظًا على سلامتهم لدرء هذا الوباء.

يذكر أن برنامج المدن الصحية يهدف إلى النهوض بصحة السكان ؛ بحيث يسهم في رفع مستوى الخدمات والظروف الصحية والبيئية في المدن, ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال عدة محاور منها : زيادة الوعي بالقضايا الصحية والبيئية في إطار جهود التنمية البيئية، واستقطاب دعم المجتمع ومشاركته في معالجة المشكلات، وإعداد وتنفيذ الأنشطة والمشروعات الصحية والبيئية.

// انتهى //

15:23ت م

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الأحساء 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسبدأ برنامج المدن الصحية بالهفوف اليوم تنفيذ حملة توعوية للاستراحات و صالات التأجير في مختلف أنحاء محافظة الأحساء, وذلك ضمن تشاط البرنامج لمواجهة فيروس كورونا وزيادة الوعي بالقضايا الصحية والبيئية للمجتمع في إطار جهود التنمية البيئية.وأوضح منسق البرنامج خليفة الزبده أن برنامج المدن الصحية بالهفوف يهدف إلى النهوض بصحة السكان ؛ من خلال استقطاب دعم المجتمع ومشاركته في معالجة المشكلات ولهذا عمل البرنامج على توزيع الملصقات على الاستراحات وقد حملت الملصقات عناوين منها اتباعك التعليمات والإرشادات دليل وعيك وكذلك بقاؤك في بيتك مسؤولية وطنية تساهم في الحد من انتشار كورونا.من جانبه أكد مساعد منسق البرنامج إبراهيم أبوحيمد أن المدن الصحية بالهفوف تهدف إلى بث الوعي والإرشاد إلى المجتمع مستمدة ذلك من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - حول مواجهة هذا الوباء العالمي الذي يجب على جميع أفراد المجتمع التعاون على العمل على انحسار هذا المرض والقضاء عليه حتى تزول هذه الغمه بإذن الله فتعاون المجتمع بالجلوس في منازلهم من أهم المهام للقضاء على هذا الوباء وكذلك امتثالا لتوجيه ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الذي يحرص كل الحرص على سلامة المواطن والمقيم.وبين أن لجنة المدن الصحية بالهفوف قامت بنشر الوعي والتثقيف للمجتمع بصفه عامه والشباب بصفه خاصه وذلك من خلال وضع الملصقات على الاستراحات وصالات التأجير في مختلف أنحاء محافظة الأحساء داعياً الجميع البقاء في منازلهم والامتثال للتعليمات حفاظًا على سلامتهم لدرء هذا الوباء.يذكر أن برنامج المدن الصحية يهدف إلى النهوض بصحة السكان ؛ بحيث يسهم في رفع مستوى الخدمات والظروف الصحية والبيئية في المدن, ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال عدة محاور منها : زيادة الوعي بالقضايا الصحية والبيئية في إطار جهود التنمية البيئية، واستقطاب دعم المجتمع ومشاركته في معالجة المشكلات، وإعداد وتنفيذ الأنشطة والمشروعات الصحية والبيئية.// انتهى //15:23ت م0084

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.