شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين لقادة العشرين: مسؤوليتنا مد يد العون للدول النامية لتجاوز أزمة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

- المملكة بادرت لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة كورونا

- أعزي دول ومواطني العالم في الخسائر البشرية التي تسببت بها جائحة كورونا

- نؤكد دعمنا الكامل لمنظمة الصحة العالمية في تنسيقها للجهود الرامية إلى مكافحة الفيروس

- ينبغي تقوية إطار الجاهزية العالمية لمكافحة الأمراض المعدية

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عقد قادة دول مجموعة العشرين اليوم الخميس اجتماع القمة الاستثنائية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وقال في الكلمة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين الاستثنائية عن بعد: نعقد اجتماعنا هذا تلبيةً لمسؤوليتنا كقادة أكبر اقتصادات العالم، لمواجهة جائحة فيروس كورونا التي تتطلب منا اتخاذ تدابير حازمة على مختلف الأصعدة.. أعزي دول ومواطني العالم في الخسائر البشرية التي تسببت بها جائحة كورونا.

وأضاف - حفظه الله -، لاتزال الجائحة تخلف خسائر في الأرواح وتلحق المعاناة للعديد من مواطني دول العالم، ونُثمن الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الدول، ونؤكد دعمنا الكامل لمنظمة الصحة العالمية في تنسيقها للجهود الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا.

وتابع خادم الحرمين: المملكة بادرت بالعمل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المتخصصة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وضمان سلامة الأفراد، وترحب المملكة بالسياسات والتدابير المتخذة من الدول لإنعاش اقتصادها.

وأضاف - حفظه الله - ينبغي تقوية إطار الجاهزية العالمية لمكافحة الأمراض المعدية التي قد تتفشى مستقبلا، ويجب أن نأخذ على عاتقنا جميعا مسؤولية تعزيز التعاون في تمويل أعمال البحث والتطوير سعيا للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا. أثبتت مجموعة العشرين من قبل فاعليتها في التخفيف من حدة الأزمة المالية العالمية وقدرتها على تجاوزها، وعلى الصعيد التجاري، يتوجب على مجموعة الـ20 إرسال إشارة قوية لإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي، من خلال استعادة التدفق الطبيعي للسلع والخدمات، في أسرع وقت ممكن.. مسؤوليتنا مد يد العون للدول النامية والأقل نموا لتحسين جاهزيتهم لتجاوز أزمة كورونا.