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ما الوقت في دول العشرين وقت انعقاد القمة؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة تعقد مجموعة العشرين اليوم قمة القادة الاستثنائية الافتراضية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك لمناقشة سبل المضي قدما في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي، ولأن دول العشرين تقع في أبعاد مختلفة، يختلف التوقيت، فعند انعقاد القمة سيكون التوقيت في دول قمة العشرين كالآتي: السعودية أمريكا أستراليا الهند الأرجنتين فرنسا الصين كندا Advertisements روسيا البرازيل ألمانيا إندونيسيا جنوب إفريقيا المكسيك إيطاليا اليابان تركيا المملكة المتحدة كوريا الجنوبية



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