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أمانة محافظة جدة تكثف مجهوداتها في تنظيف وتعقيم المرافق والساحات العامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ جدة

تواصل أمانة محافظة جدة جهودها المكثفة المعنية بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، في نطاق 19 بلدية فرعية بمحافظة جدة و15 بلدية مرتبطة بها، وذلك من خلال فريق العمل الميداني المشكل من قبل الإدارة العامة للنظافة والإدارة العامة لصحة البيئة اليومية لتنظيف وتعقيم المرافق والساحات العامة وأسواق النفع العام، شارك خلالها 8726 عاملا للنظافة مستخدمين 1896 آلية نظافة و3953 عاملا للرقابة البيئية، تم خلالها تنظيف وتعقيم 2631 موقعا.

وقد نفذت اللجان التفتيشية 13,004 جولات رقابية على المحلات التجارية للتأكد من التزامهم بالاشتراطات الصحية اللازمة، وتوفير المعقمات والكمامات والقفازات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المحلات التجارية المخالفة.