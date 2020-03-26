، صحيفة يابانية: فاتورة تأجيل أولمبياد طوكيو 2.7 مليار دولار ،

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اعترف منظمو أولمبياد طوكيو التي كان من المقرر إقامتها صيف 2020 بأن قرار تأجيلها لعام واحد، سيؤدي إلى تكاليف "باهظة جدا"، وستكون المهمة معقدة و"غير مسبوقة".
ووفق "روسيا اليوم"، يمثل تأجيل أولمبياد طوكيو إلى صيف 2021 على أبعد تقدير، تحديًا لوجستيًا كبيرًا للمنظمين، في حين لم تحدد بعد المواعيد الجديدة لأكبر حدث رياضي في العالم.
وقال الرئيس التنفيذي لأولمبياد طوكيو 2020 توشيرو موتو الخميس في أول اجتماع للجنة العمل: علينا التأكد من إمكانية حل المشاكل التي نواجهها، واحدة تلو الأخرى.
وأضاف: "نعتقد أن التكاليف الإضافية الناتجة (عن التأجيل) ستكون باهظة جدًا"، من دون أن يقدم أي تقديرات.
ووفقًا لصحيفة "نيكاي" اليابانية اليومية، فإن التأجيل قد يكلف 2.7 مليار دولار بما في ذلك رسوم تأجير المواقع، والتغييرات في حجوزات الفنادق والأجور الإضافية للموظفين وأفراد الأمن إلى أمور أخرى.
ونقلت "نيكاي" عن مصدر مقرب من الملف أن هذه التكاليف الإضافية يمكن أن تتقلص بحسب نتائج المفاوضات بين مختلف الأطراف.
وأكد "موتو" أن المنظمين لن يتخلوا عن خططهم الحالية لكنه أوضح: "أعتقد أنه يتعين علينا العودة خطوة إلى الوراء، في بعض الأحيان يتعين عليك أن تعيد النظر في الخطط".
وقدر المنظمون في ديسمبر الماضي، التكلفة الإجمالية لأولمبياد طوكيو بـ 1.350 مليار ين أي ما يعادل 11.5 مليار يورو.منظمو أولمبياد طوكيو تأجيل أولمبياد طوكيو
صحيفة يابانية: فاتورة تأجيل أولمبياد طوكيو 2.7 مليار دولارصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-26
اعترف منظمو أولمبياد طوكيو التي كان من المقرر إقامتها صيف 2020 بأن قرار تأجيلها لعام واحد، سيؤدي إلى تكاليف "باهظة جدا"، وستكون المهمة معقدة و"غير مسبوقة".
ووفق "روسيا اليوم"، يمثل تأجيل أولمبياد طوكيو إلى صيف 2021 على أبعد تقدير، تحديًا لوجستيًا كبيرًا للمنظمين، في حين لم تحدد بعد المواعيد الجديدة لأكبر حدث رياضي في العالم.
وقال الرئيس التنفيذي لأولمبياد طوكيو 2020 توشيرو موتو الخميس في أول اجتماع للجنة العمل: علينا التأكد من إمكانية حل المشاكل التي نواجهها، واحدة تلو الأخرى.
وأضاف: "نعتقد أن التكاليف الإضافية الناتجة (عن التأجيل) ستكون باهظة جدًا"، من دون أن يقدم أي تقديرات.
ووفقًا لصحيفة "نيكاي" اليابانية اليومية، فإن التأجيل قد يكلف 2.7 مليار دولار بما في ذلك رسوم تأجير المواقع، والتغييرات في حجوزات الفنادق والأجور الإضافية للموظفين وأفراد الأمن إلى أمور أخرى.
ونقلت "نيكاي" عن مصدر مقرب من الملف أن هذه التكاليف الإضافية يمكن أن تتقلص بحسب نتائج المفاوضات بين مختلف الأطراف.
وأكد "موتو" أن المنظمين لن يتخلوا عن خططهم الحالية لكنه أوضح: "أعتقد أنه يتعين علينا العودة خطوة إلى الوراء، في بعض الأحيان يتعين عليك أن تعيد النظر في الخطط".
وقدر المنظمون في ديسمبر الماضي، التكلفة الإجمالية لأولمبياد طوكيو بـ 1.350 مليار ين أي ما يعادل 11.5 مليار يورو.
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
03:54 PM
توشيرو: علينا حل المشاكل التي نواجهها واحدة تلو الأخرى
اعترف منظمو أولمبياد طوكيو التي كان من المقرر إقامتها صيف 2020 بأن قرار تأجيلها لعام واحد، سيؤدي إلى تكاليف "باهظة جدا"، وستكون المهمة معقدة و"غير مسبوقة".
ووفق "روسيا اليوم"، يمثل تأجيل أولمبياد طوكيو إلى صيف 2021 على أبعد تقدير، تحديًا لوجستيًا كبيرًا للمنظمين، في حين لم تحدد بعد المواعيد الجديدة لأكبر حدث رياضي في العالم.
وقال الرئيس التنفيذي لأولمبياد طوكيو 2020 توشيرو موتو الخميس في أول اجتماع للجنة العمل: علينا التأكد من إمكانية حل المشاكل التي نواجهها، واحدة تلو الأخرى.
وأضاف: "نعتقد أن التكاليف الإضافية الناتجة (عن التأجيل) ستكون باهظة جدًا"، من دون أن يقدم أي تقديرات.
ووفقًا لصحيفة "نيكاي" اليابانية اليومية، فإن التأجيل قد يكلف 2.7 مليار دولار بما في ذلك رسوم تأجير المواقع، والتغييرات في حجوزات الفنادق والأجور الإضافية للموظفين وأفراد الأمن إلى أمور أخرى.
ونقلت "نيكاي" عن مصدر مقرب من الملف أن هذه التكاليف الإضافية يمكن أن تتقلص بحسب نتائج المفاوضات بين مختلف الأطراف.
وأكد "موتو" أن المنظمين لن يتخلوا عن خططهم الحالية لكنه أوضح: "أعتقد أنه يتعين علينا العودة خطوة إلى الوراء، في بعض الأحيان يتعين عليك أن تعيد النظر في الخطط".
وقدر المنظمون في ديسمبر الماضي، التكلفة الإجمالية لأولمبياد طوكيو بـ 1.350 مليار ين أي ما يعادل 11.5 مليار يورو.
، صحيفة يابانية: فاتورة تأجيل أولمبياد طوكيو 2.7 مليار دولار ،
المصدر : الخليج 365
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