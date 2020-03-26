، "تجارة تبوك" للمواطنين والمقيمين: اطمئنوا.. السلع الغذائية متوفرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الفرق الميدانية تنفذ العديد من الجولات الرقابية على مدار الساعة

أكد مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك المهندس سالم بن سليمان الوباري، توفر مختلف السلع والمنتجات بمختلف أنواعها في أسواق المنطقة، مشيراً إلى أن الفرق الميدانية تنفذ يومياً وعلى مدار الساعة العديد من الجولات الرقابية.

ولفت إلى مباشرة البلاغات التي ترد للفرع بشكل مباشر، موضحاً أن المنشآت التجارية تسير بشكل طبيعي في أوقات منع التجول، ومنها "الهايبر والسوبر ماركت ومحالّ بيع اللحوم، والأسماك، والدواجن، والمخابز".

وقال "الوباري"، خلال الجولة التي قام بها مساء أمس على محال ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع بمدينة تبوك: نتائج الجولة أظهرت توافر المنتجات والسلع التموينية الضرورية مع وجود مخزون كافٍ يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار، ونطمئن عموم المستهلكين بشأن الوضع التمويني في كل منافذ بيع الأغذية، لاسيما في ظل هذه الظروف الاستثنائية والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا".

وأضاف: المخزون الغذائي وكمياته الضخمة قد تعدّت تأمين احتياجات هذا الشهر بل حتى شهر رمضان المبارك، وتحقق هذا بفضل الله ثم بالتعاون الكبير الذي يبديه أصحاب المنشآت التجارية والقائمون عليها، وحرصهم على أداء واجبهم الوطني.

وأردف: الفرق الرقابية بفرع الوزارة تراقب الأسعار بشكل لحظي ودقيق، ولن يكون هناك أي تهاون تجاه المخالفين، مناشداً المستهلكين الاعتدال في الشراء والاستهلاك، وأن تكون فترات التسوق موزعة على فترات اليوم.

وحثّ "الوباري" المواطنين والمقيمين كافة على استخدام تطبيقات التوصيل الإلكترونية، لطلب احتياجاتهم من مواد تموينية واستهلاكية خلال فترة السماح بالتجول، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى؛ حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.وزارة التجارة منطقة تبوك