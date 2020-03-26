، "الغذاء والدواء" تحذّر من جِلّ اليدين Ez life cleansing hand gel ،

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حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من جل لليدين يحمل اسم "Ez life cleansing hand gel" من إنتاج مصنع الصحة والجمال لمستحضرات التجميل؛ بسبب تداول المنتج دون إدراجه لدى الهيئة، والادعاء بأن المنتج يحتوي على نسبة 70% من مادة الإيثانول بخلاف ما أثبتته نتائج التحليل، مما يعد مخالفاً لنظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 18/ 6/ 1436هـ.
ودعت الهيئة المستهلكين إلى عدم استخدام المنتج، والتوجه إلى منفذ البيع الذي اشتروا المنتج منه لاسترجاع قيمة مشترياتهم، والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة 1900 في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.
وأشارت إلى أنها تتخذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ونصحت "الغذاء والدواء" المستهلكين بإبلاغها عند حدوث أي أعراض جانبية أو خلل في جودة المنتجات عن طريق الرقم الموحد 19999.
يذكر أن الإيثانول "الكحول الإيثيلي" سائل عديم اللون، يتميز بقابلية الذوبان في الماء، ويستخدم في العديد من المنتجات، وله فعالية في إزالة والتخلص من الجراثيم إذا استخدم بنسبة أكثر من 60% في منتجات العناية الشخصية "منتجات التنظيف وتعقيم اليدين".الهيئة العامة للغذاء والدواء معقم جل لليدين
"الغذاء والدواء" تحذّر من جِلّ اليدين Ez life cleansing hand gelوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-26
حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من جل لليدين يحمل اسم "Ez life cleansing hand gel" من إنتاج مصنع الصحة والجمال لمستحضرات التجميل؛ بسبب تداول المنتج دون إدراجه لدى الهيئة، والادعاء بأن المنتج يحتوي على نسبة 70% من مادة الإيثانول بخلاف ما أثبتته نتائج التحليل، مما يعد مخالفاً لنظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 18/ 6/ 1436هـ.
ودعت الهيئة المستهلكين إلى عدم استخدام المنتج، والتوجه إلى منفذ البيع الذي اشتروا المنتج منه لاسترجاع قيمة مشترياتهم، والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة 1900 في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.
وأشارت إلى أنها تتخذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ونصحت "الغذاء والدواء" المستهلكين بإبلاغها عند حدوث أي أعراض جانبية أو خلل في جودة المنتجات عن طريق الرقم الموحد 19999.
يذكر أن الإيثانول "الكحول الإيثيلي" سائل عديم اللون، يتميز بقابلية الذوبان في الماء، ويستخدم في العديد من المنتجات، وله فعالية في إزالة والتخلص من الجراثيم إذا استخدم بنسبة أكثر من 60% في منتجات العناية الشخصية "منتجات التنظيف وتعقيم اليدين".
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
03:48 PM
بسبب الادعاء بأن المنتج يحتوي على نسبة 70% من مادة الإيثانول
حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من جل لليدين يحمل اسم "Ez life cleansing hand gel" من إنتاج مصنع الصحة والجمال لمستحضرات التجميل؛ بسبب تداول المنتج دون إدراجه لدى الهيئة، والادعاء بأن المنتج يحتوي على نسبة 70% من مادة الإيثانول بخلاف ما أثبتته نتائج التحليل، مما يعد مخالفاً لنظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 18/ 6/ 1436هـ.
ودعت الهيئة المستهلكين إلى عدم استخدام المنتج، والتوجه إلى منفذ البيع الذي اشتروا المنتج منه لاسترجاع قيمة مشترياتهم، والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة 1900 في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.
وأشارت إلى أنها تتخذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ونصحت "الغذاء والدواء" المستهلكين بإبلاغها عند حدوث أي أعراض جانبية أو خلل في جودة المنتجات عن طريق الرقم الموحد 19999.
يذكر أن الإيثانول "الكحول الإيثيلي" سائل عديم اللون، يتميز بقابلية الذوبان في الماء، ويستخدم في العديد من المنتجات، وله فعالية في إزالة والتخلص من الجراثيم إذا استخدم بنسبة أكثر من 60% في منتجات العناية الشخصية "منتجات التنظيف وتعقيم اليدين".
، "الغذاء والدواء" تحذّر من جِلّ اليدين Ez life cleansing hand gel ،
المصدر : الخليج 365
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