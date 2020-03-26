، "بوتين": روسيا يمكنها هزيمة "كورونا" في أقل من 3 أشهر ،

محمد بن مسعود - الدمام - في تصريحات أدلى بها خلال لقائه مع رجال الأعمال

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو قادرة على القضاء على فيروس كورونا في أقل من ثلاثة أشهر.

ووفق "سبوتنيك"، قال "بوتين" في تصريح خلال لقائه رجال الأعمال: يتوقع زميلنا أننا سنتغلب على الفيروس التاجي خلال شهرين أو ثلاثة، هذه توقعات جيدة.

وأضاف الرئيس الروسي: بعض الدول تقول إن الحرب معه ستكون طويلة جداً، لكننا سنخرج حقًا من هذا الوضع، آمل حتى في وقت أبكر مما قلته شهرين إلى ثلاثة أشهر.

في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يأمل بأن تتجنب روسيا ذروة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، ولكن يتعين على الدولة أن تكون مستعدة لأسوأ سيناريو.

وقال "بيسكوف" في مؤتمر صحفي: في واقع الأمر ليس لدينا وباء في الوقت الراهن. ونأمل بأن لا يكون، وأن نتمكن من تجنبه. ولكن ربما تتذكرون أنه أثناء تواجد الرئيس في مستشفى كوموناركا، أخبر كبير أطباء المستشفى بوتين بسيناريوهات مختلفة.

وأضاف:على أية حال، تنطلق الدولة من أنه بغض النظر عن مدى مواتية الوضع للظروف، في الخط الأمامي لمكافحة فيروس كورونا المستجد، فلا يزال من الضروري أن نكون مستعدين لأسوأ السيناريوهات، من أجل أن نبتهج بعد ذلك بالأفضل، كما قال الطبيب.الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيروس كورونا الجديد