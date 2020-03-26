، الصحة اللبنانية: ارتفاع مصابي كورونا إلى 368 حالة ،

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أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، بارتفاع عدد الحالات المصابة المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري والمستشفيات المعتمدة إلى 368 حالة، وذلك بزيادة 35 حالة عن يوم أمس الأربعاء.
ووفق ما أوردته "سبوتنيك"، فقد تم تسجيل حالتي وفاة لدى مريضين يعانيان من أمراض مزمنة، أحدهما في العقد الخامس من العمر في مستشفى رفيق الحريري والآخر في العقد السابع من العمر في مستشفى سيدة المعونات.
وشددت وزارة الصحة اللبنانية على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية خاصة الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وأن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية.وزارة الصحة اللبنانية فيروس كورونا الجديد
الصحة اللبنانية: ارتفاع مصابي كورونا إلى 368 حالةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-26
أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، بارتفاع عدد الحالات المصابة المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري والمستشفيات المعتمدة إلى 368 حالة، وذلك بزيادة 35 حالة عن يوم أمس الأربعاء.
ووفق ما أوردته "سبوتنيك"، فقد تم تسجيل حالتي وفاة لدى مريضين يعانيان من أمراض مزمنة، أحدهما في العقد الخامس من العمر في مستشفى رفيق الحريري والآخر في العقد السابع من العمر في مستشفى سيدة المعونات.
وشددت وزارة الصحة اللبنانية على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية خاصة الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وأن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية.
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
03:04 PM
تسجيل حالتي وفاة لمريضين يعانيان من أمراض مزمنة
أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، بارتفاع عدد الحالات المصابة المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري والمستشفيات المعتمدة إلى 368 حالة، وذلك بزيادة 35 حالة عن يوم أمس الأربعاء.
ووفق ما أوردته "سبوتنيك"، فقد تم تسجيل حالتي وفاة لدى مريضين يعانيان من أمراض مزمنة، أحدهما في العقد الخامس من العمر في مستشفى رفيق الحريري والآخر في العقد السابع من العمر في مستشفى سيدة المعونات.
وشددت وزارة الصحة اللبنانية على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية خاصة الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وأن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية.
، الصحة اللبنانية: ارتفاع مصابي كورونا إلى 368 حالة ،
المصدر : الخليج 365
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