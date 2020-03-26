، انطلاق قمة العشرين الاستثنائية لمواجهة #فيروس_كورونا برئاسة #الملك_سلمان ،

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بدأت، قبل قليل، أعمال قمة العشرين الاستثنائية لمواجهة #فيروس_كورونا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وكانت قد أعلنت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين عقد قمة القادة الاستثنائية الافتراضية، اليوم الخميس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وستناقش القمة سبل المضي قدماً في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة "كورونا" والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.
وسيشارك أعضاء مجموعة العشرين قادة الدول المدعوة التي تضم: مملكة إسبانيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية سنغافورة، وجمهورية سويسرا الاتحادية.
كما يشارك من المنظمات الدولية: منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية.
وسيمثل المنظمات الإقليمية جمهورية فيتنام الاشتراكية بصفتها رئيساً لرابطة دول جنوب شرقي آسيا، وجمهورية جنوب إفريقيا بصفتها رئيساً للاتحاد الإفريقي، ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيساً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية رواندا بصفتها رئيساً للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا.قمة العشرين الاستثنائية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز فيروس كورونا الجديد
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441 03:22 PM
ستناقش سبل المضي قدماً في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة الجائحة والحد من تأثيرها
بدأت، قبل قليل، أعمال قمة العشرين الاستثنائية لمواجهة #فيروس_كورونا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وكانت قد أعلنت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين عقد قمة القادة الاستثنائية الافتراضية، اليوم الخميس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وستناقش القمة سبل المضي قدماً في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة "كورونا" والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.
وسيشارك أعضاء مجموعة العشرين قادة الدول المدعوة التي تضم: مملكة إسبانيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية سنغافورة، وجمهورية سويسرا الاتحادية.
كما يشارك من المنظمات الدولية: منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية.
وسيمثل المنظمات الإقليمية جمهورية فيتنام الاشتراكية بصفتها رئيساً لرابطة دول جنوب شرقي آسيا، وجمهورية جنوب إفريقيا بصفتها رئيساً للاتحاد الإفريقي، ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيساً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية رواندا بصفتها رئيساً للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا.
، انطلاق قمة العشرين الاستثنائية لمواجهة #فيروس_كورونا برئاسة #الملك_سلمان ،
المصدر : الخليج 365
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