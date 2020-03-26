، بدء تطبيق #منع_التجول في #الرياض و#المدينة_المنورة و#مكة_المكرمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقب موافقة الملك على المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار " كورونا

بدأ، قبل قليل، وتحديداً في الثالثة عصراً #منع_التجول في مدن #الرياض و#المدينة_المنورة و#مكة_المكرمة، حيث يستمر المنع إلى السادسة صباحاً.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قد وافق على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد؛ حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناءً على ما عرضته الجهات المعنية حيث تضمن ذلك تقديم وقت بدء منع التجوّل إلى الساعة الثالثة عصراً في المدن التالية: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنوّرة)، وللجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجوّل، أو منع التجوّل طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق.منع التجول فيروس كورونا الجديد