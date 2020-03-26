السعودية اليوم / أمانة الطائف تطلق حملة "لتبقى" لترشيد إنارة الشوارع



الطائف 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

نفذت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة مبادرة "لتبقى" التي أطلقها أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة من خلال الخفض المباشر لإنارة الشوارع الرئيسية بالمدينة بما لا يؤثر على الأداء العام للشبكة في المحافظة، حيث شمل الخفض في مرحلته الأولى والثانية أكثر من 20 موقعاً منها طريق وادي وج و شارع الحدائق وشارع شهار وشارع الستين بالحوية وطريق الملك خالد وشارع الجيش وشارع الاربعين والطريق الدائري.

وأوضحت أمانة الطائف أنه جرى استغلال منع التجول الليل الذي يبدأ من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحا لتخفيض الحمل وتوفير استهلاك الكهرباء بإطفاء جزئي لأعمدة الانارة في الشوارع الرئيسية.

وبينت الأمانة أنه سيتم استكمال مراحل هذه المبادرة لتشمل جميع الشوارع الرئيسية بالمحافظة، كخطوة فعالة نحو تعزيز الحفاظ على الطاقة والموارد.

// انتهى //

15:46ت م

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