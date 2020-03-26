السعودية اليوم / أمانة الشرقية ووزارة التجارة تقوم بحملة تفتيشية بسوق الخضار المركزي في الدمام



الدمام 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

قامت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بإدارة الأسواق وفرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية، اليوم، بحملة تفتيشية في سوق الخضار المركزي بالدمام، شملت أسواق التجزئة والجملة والورقيات، بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار

وشملت الحملة متابعة الجهود الاحترازية ومخالفة الباعة غير النظاميين، وتسليم ٢٢ مخالفا للجهات المختصة، ومصادرة ١٢٢ صندوقاً من البضائع تحتوي على أصناف مختلفة من الخضار والفواكه، وتشديد الرقابة على المباسط، من حيث وضع مسافة بينهم تبلغ ٨ أمتار للحد من الانتشار والوقاية من الفيروس، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية على الباعة.

كما شملت الزيارة التأكد من الأسعار كافة ومطابقتها حسب فواتير الشراء من الموردين والتحقق من السلع المستوردة والمحلية وعدم وجود مغالاة بالأسعار مع وفرتها في جميع الأسواق، حيث تبين وفرة هذه السلع ورضا المتسوقين عنها، وتحرير الإنذارات لعدد من البسطات المخالفة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات الخدمية، لحماية المستهلك وسلامته.

// انتهى //

15:46ت م

0095



الدمام 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسقامت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بإدارة الأسواق وفرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية، اليوم، بحملة تفتيشية في سوق الخضار المركزي بالدمام، شملت أسواق التجزئة والجملة والورقيات، بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، وضمان عدم ارتفاع الأسعار لحماية المستهلك والمستفيد، وتعزيز ثقة المستهلك وحمايته.وشملت الحملة متابعة الجهود الاحترازية ومخالفة الباعة غير النظاميين، وتسليم ٢٢ مخالفا للجهات المختصة، ومصادرة ١٢٢ صندوقاً من البضائع تحتوي على أصناف مختلفة من الخضار والفواكه، وتشديد الرقابة على المباسط، من حيث وضع مسافة بينهم تبلغ ٨ أمتار للحد من الانتشار والوقاية من الفيروس، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية على الباعة.كما شملت الزيارة التأكد من الأسعار كافة ومطابقتها حسب فواتير الشراء من الموردين والتحقق من السلع المستوردة والمحلية وعدم وجود مغالاة بالأسعار مع وفرتها في جميع الأسواق، حيث تبين وفرة هذه السلع ورضا المتسوقين عنها، وتحرير الإنذارات لعدد من البسطات المخالفة.وتأتي هذه الزيارة في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات الخدمية، لحماية المستهلك وسلامته.// انتهى //15:46ت م0095

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الشرقية ووزارة التجارة تقوم بحملة تفتيشية بسوق الخضار المركزي في الدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.