السعودية اليوم / تسجيل 825 مخالفة على سائقي مركبات خالفوا قرار حظر التجول الوقائي في بغداد



بغداد 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

سجلت الجهات الأمنية العراقية في بغداد اليوم 825 مخالفة قام بها سائقو مركبات ودراجات نارية قاموا بمحاولة خرق حظر التجول الوقائي المفروض في البلاد.

وأفادت قيادة عمليات بغداد في بيان صحفي بأن القوات الأمنية تتخذ تدابير صارمة للحد من ظاهرة عدم الالتزام بقرار حظر التجول في العاصمة بغداد، مشيرة إلى أن البعض مازال يحاول خرق حظر التجول الوقائي في بغداد "رغم تأكيداتنا السابقة بأهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية".

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15:38ت م

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