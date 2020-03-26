السعودية اليوم / لبنان يسجل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

ارتفع عدد حالات الإصابات بفيروس

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم ببلوغ عدد الحالات المثبتة مخبريا حتى اليوم 368 حالة بزيادة 35 حالة عن يوم أمس.

وأشارت إلى تسجيل وفاة مريضين كانا يعانيان من أمراض مزمنة، أحدهما في العقد الخامس من العمر، والآخر في العقد السابع من العمر.

// انتهى //

15:25ت م

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بيروت 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسارتفع عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان اليوم إلى 35 حالة.وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم ببلوغ عدد الحالات المثبتة مخبريا حتى اليوم 368 حالة بزيادة 35 حالة عن يوم أمس.وأشارت إلى تسجيل وفاة مريضين كانا يعانيان من أمراض مزمنة، أحدهما في العقد الخامس من العمر، والآخر في العقد السابع من العمر.// انتهى //15:25ت م0086

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