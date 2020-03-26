السعودية اليوم / صحة نجران تطلق خدمة ( الاتصال المرئي والهاتفي ) للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد



نجران 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

أطلق مستشفى الملك خالد بمنطقة نجران ممثلًا بقسم خدمة شؤون المرضى خدمة ( الاتصال المرئي والهاتفي لذوي المرضى المنومين ) ضمن تداعيات أزمة تفشي

ويأتي إطلاق هذه الخدمة بناء على الإجراءات الاحترازية القاضية بتعليق الزيارة للمنومين بالمستشفى ، من خلال التواصل على الرقم ٠٥٦٧٠٥٦١٤١ لذوي المرضى والمنومين لمكالمتهم ، والاطمئنان على صحتهم من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً .

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة نجران علي آل جليدان أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران اتخذت حزمة من التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، كتعليق الزيارة للمنومين بمستشفيات نجران لسلامة المرضى والزوار وتوفير خدمة الاتصال المرئي ، والهاتفي في جميع المستشفيات ، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن ذلك في الحسابات الرسمية لصحة نجران في تويتر .//انتهى//

15:19ت م

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نجران 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأطلق مستشفى الملك خالد بمنطقة نجران ممثلًا بقسم خدمة شؤون المرضى خدمة ( الاتصال المرئي والهاتفي لذوي المرضى المنومين ) ضمن تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد ويأتي إطلاق هذه الخدمة بناء على الإجراءات الاحترازية القاضية بتعليق الزيارة للمنومين بالمستشفى ، من خلال التواصل على الرقم ٠٥٦٧٠٥٦١٤١ لذوي المرضى والمنومين لمكالمتهم ، والاطمئنان على صحتهم من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً .وأوضح المتحدث الرسمي بصحة نجران علي آل جليدان أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران اتخذت حزمة من التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، كتعليق الزيارة للمنومين بمستشفيات نجران لسلامة المرضى والزوار وتوفير خدمة الاتصال المرئي ، والهاتفي في جميع المستشفيات ، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن ذلك في الحسابات الرسمية لصحة نجران في تويتر .//انتهى//15:19ت م0081

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