السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تصدر إلزامًا جديدًا على مراكز التسوق



مكة المكرمة 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

ألزمت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات مراكز التسوق التجارية بوضع مسافة تباعد كافية بين كل متسوق وآخر .

وتضمن الإلزام وضع المسافات بين المتسوقين أثناء وقوفهم عند صناديق المحاسبة وعند الرفوف وتكون بمسارات مرسومة على الأرضيات ومخططة بدقة واضحة.

وأكد المشرف العام على البلديات الفرعية بالأمانة المهندس عبد الله الزايدي أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود التي تستهدف الحفاظ على الصحةالعامة ومنع تفشي فيروس

وقال الزايدي : تواصل الأمانة ممثلة في البلديات الفرعية باتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس ومنها إلزام العاملين بمراكز التسوق والمحلات التجارية بارتداء الكمامة الطبية والقفازات والتعقيم والتطهير للأرضيات والرفوف وعربات التسوق، وحث المتسوقين على تعقيم أيديهم أثناء وبعد عملية التسوق .

// انتهى //

15:19ت م

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مكة المكرمة 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسألزمت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات مراكز التسوق التجارية بوضع مسافة تباعد كافية بين كل متسوق وآخر .وتضمن الإلزام وضع المسافات بين المتسوقين أثناء وقوفهم عند صناديق المحاسبة وعند الرفوف وتكون بمسارات مرسومة على الأرضيات ومخططة بدقة واضحة.وأكد المشرف العام على البلديات الفرعية بالأمانة المهندس عبد الله الزايدي أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود التي تستهدف الحفاظ على الصحةالعامة ومنع تفشي فيروس كورونا “كوفيد- 19” والتصدي له.وقال الزايدي : تواصل الأمانة ممثلة في البلديات الفرعية باتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس ومنها إلزام العاملين بمراكز التسوق والمحلات التجارية بارتداء الكمامة الطبية والقفازات والتعقيم والتطهير للأرضيات والرفوف وعربات التسوق، وحث المتسوقين على تعقيم أيديهم أثناء وبعد عملية التسوق .// انتهى //15:19ت م0080

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